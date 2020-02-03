Любителей пошуметь ночью будут штрафовать на 150 тыс. рублей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.

Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, рассказала «Известиям» один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова. Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. рублей.

Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Согласно законопроекту, с жалобами на нарушение тишины жильцы смогут обращаться в управляющие компании. Их обяжут принимать обращения и вести диалог с собственниками квартир. Если это не даст результата, пострадавшие жильцы (не менее трех квартир) должны направить в УК письменную жалобу, а управляющая компания — отправиться с ней в местную жилинспекцию. Та через суд будет взыскивать с собственника «нехорошей» квартиры штраф. При этом неважно, кто конкретно шумит — сам собственник, арендаторы, строители, гости или родственники - штрафовать будут собственника.

Сегодня на федеральном уровне «закона о тишине» не существует,говорят эксперты. Регионы принимают собственные нормативные акты, которые определяют точные параметры. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, делать ремонт — с 19:00 до 9:00. Столичные штрафы для граждан составляют 1–2 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–8 тыс. рублей, юрлиц — 40–80 тыс. рублей.