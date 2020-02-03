Штрафы будут в процентах от МРОТ?

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР, Ярослав Нилов раскритиковал действующую систему исчисления штрафов в новой редакции КоАП, отметив отсутствие какой-либо аргументации при резком повышении размера штрафов.

Ярослав Нилов напомнил, что до 2007 года в административном кодексе штрафы были привязаны к МРОТ, однако затем исчисление штрафов было переведено на денежное выражение.

«Предложенный проект нового КоАП и, в частности, штрафы для автомобилистов вызывают очень много вопросов. Откуда и на каком основании возникли такие цифры? Что, с 2013 года, когда минимальный штраф был 100 рублей, в стране в шесть раз повысился МРОТ или величина прожиточного минимума? Может, уровень жизни резко поднялся? Скорее, обычный чиновничий зуд и абсолютное непонимание ситуации в регионах привело к таким предложениям, — отметил Ярослав Нилов. — Отдельные чиновники и должностные лица просто не представляют реалии жизни за пределами теплых кабинетов. Не задумываются о том, что страна сильно разнится и по уровню жизни, и по доходам в зависимости от субъекта; что доход на уровне МРОТ у нас получают порядка 5 миллионов граждан, а затем еще и платят 13% с этой суммы».

Он отметил, что по новому КоАП всего одна поездка по дороге с неисправными комплексами или некорректной разметкой вполне может обернуться для граждан с доходом на уровне МРОТ расставанием с месячной зарплатой.

Ярослав Нилов предложил вернуться к исчислению административных штрафов в долях или процентах от МРОТ, к примеру, ограничить максимальный размер штрафа 50 % от МРОТ.