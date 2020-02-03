Страховку при банкротстве банка получится вернуть онлайн

Вкладчики обанкротившихся банков смогут получать выплаты через онлайн-приложения кредитных организаций. Первыми смогут воспользоваться сервисом вкладчики Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, Саратов), которые также являются клиентами Сбербанка, через приложение «Сбербанк онлайн». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения. ПАО «Сбербанк» в начале 2020 года первым проинформировало агентство о завершении тестирования данного сервиса и готовности к его применению», – указано в пресс-релизе АСВ.

По мере технической готовности к данному сервису смогут подключиться все банки, через которые АСВ осуществляет выплаты гражданам. Также в агентстве отметили, что после принятия поправок в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения с использованием ЕПГУ или сайта агентства.