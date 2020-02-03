Самозанятый репетитор: что изменилось в 2020 году

До 2020 года репетиторам везло: для этой категории правительство устроило налоговые каникулы. Целых три года, в 2017-2019, можно было не платить никаких налогов с доходов от своей деятельности. Это же касалось нянь и домработниц.

Для того чтобы получить льготу, им было достаточно уведомить о своей деятельности налоговый орган. Но эти налоговые каникулы так и не подвигли самозанятых граждан к добровольной регистрации и поэтому был придуман новый налог — налог на профессиональный доход (НПД).

А налоговые каникулы для репетиторов, нянь и домработниц, которые были в пункте 70 ст. 217 НК, с 1 января 2020 года отменили.

Для этих категорий самозанятых есть возможность платить новый налог, но только если они работают в одном из 23 регионов, где применяется НПД. У жителей остальных регионов есть два варианта: просто декларировать свой доход и платить НДФЛ или зарегистрироваться как ИП. Первый вариант плох тем, что вероятны претензии налоговиков из-за ведения предпринимательской деятельности, а второй тем, что приведет к обязанности уплачивать страховые взносы в ПФР. За 2020 год эти взносы составляют 40 874 руб., и при небольших доходах эта сумма может сделать бессмысленной официальную подработку.

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