Тунбергнуться. Производственные компании обяжут перерабатывать 100% своей упаковки

Минприроды хочет заставить всех производителей и импортеров упаковок, масел и элементов питания перерабатывать 100% от реализованной продукции уже в 2021 году. Об этом говорится в проекте министерства, копия которого оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

Также проект предлагает поэтапное увеличение норматива утилизации до 100% и по другим видам товаров. И, конечно, введение повышенных штрафов для тех, кто уклоняется от переработки.

Это при том, что еще в декабре 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уверял, что ведомство не будет «революционно поднимать процент утилизации». Министерство обсуждало эти реформы с бизнесом и прислушалось.

«Мы не собираемся революционно поднимать процент утилизации до ста, как многие считают. Он будет расти, безусловно, и, как во всем мире, мы когда-нибудь подойдем к цифре 100. Но только когда почувствуем, что государство и бизнес к этому готовы. Резких движений никто делать не будет», – заявлял министр.

Но в последней версии проекта требования жесткие, норматив предполагается довести до 100%. Действующие сейчас пороги утилизации были приняты в 2015 году. Тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать (в объеме от 5% до 35% продукции) либо платить за них экологический сбор.

Рынок сразу отозвался, что нормативы завышены, достичь их нереально, придется платить высокий сбор, штрафы, а расходы перекладывать на потребителя. По проекту, у компаний останется право самостоятельно собирать и утилизировать мусор через специальные ассоциации. А также право утилизировать отходы на собственных мощностях или платить экологический сбор. Его администрирование по-прежнему хотят возложить на ФНС.

Что касается еще налогов, то Минприроды предлагает ввести льготу по НДС для заготовителей вторичных ресурсов и дополнительную льготу НДФЛ для граждан, которые получают доходы от сдачи тары.