«Рокетбанк» открыл двухнедельные займы «до зарплаты» всем клиентам

«Рокетбанк» открыл для всех клиентов доступ к сервису «Рокет Аванс», который позволяет брать займы до получки. Эта услуга прежде была доступна только для зарплатных клиентов.

Теперь на кредит могут рассчитывать все, кто активировал карту более трёх месяцев назад. Чтобы подключить услугу, нужно написать в чат поддержки.

Банк сам рассчитывает размер займа: лимит составляет от 7500 до 75 000 рублей, беспроцентный период на возврат – 15 дней. Заплатить придется комиссию в 190 рублей для зарплатных клиентов и 290 рублей – для остальных.

Сумма займа списывается автоматом в день следующего аванса или зарплаты. Если на счёте не окажется нужной суммы, «Рокетбанк» даст ещё три дня, чтобы погасить задолженность. После этого уже пойдут проценты по ставке 20,597% годовых (для зарплатных клиентов она составит 22,135% годовых) на всю сумму и срок задолженности.