На сколько обеднели российские миллиардеры

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.

Рейтинг BBI включает в себя данные о 500 богатейших людях планеты, в числе которых 23 россиянина, пишет РИА Новости. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.

Семерым из представленных в рейтинге россиян удалось увеличить свое состояние. Так, владелец «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на 1,44 миллиарда долларов и по-прежнему возглавляет список самых состоятельных граждан страны. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче на 600 миллионов долларов.

Январь оказался неудачным для акционера «Новатэка» Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц стал беднее на 1,96 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда.

Ранее сообщалось, что за прошлый год 23 богатейших россиянина стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за последние четыре года.