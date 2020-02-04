ЕНВД продлят на три года?

Законодатели Еврейской автономной области направили в Госдуму проект о продлении ЕНВД.

Подготовленный в Законодательном собрании ЕАО проект федерального закона о внесении изменений в налоговое законодательство РФ предусматривает продление действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) еще на три года. Об этом сообщили интернет-газете «Время Биробиджан@» в пресс-службе областного парламента.

По мнению депутатов ЕАО, три года – оптимальный срок, чтобы доработать нормативную базу и создать необходимые условия для перехода на другие виды налогов. Подготовленный законопроект уже одобрили в бюджетном комитете Совета Федерации, утверждает издание.

Сегодня в России среди специальных режимов налогообложения единый налог на вмененный доход занимает второе место по размеру поступлений в консолидированные бюджеты регионов. Не исключение и ЕАО. К примеру, только в одном из муниципалитетов (а этот налог полностью зачисляется в местный бюджет) по итогам прошлого года ЕНВД составил почти 97 процентов и только по 2,5 процента пришлись на патенты и единый сельхозналог.