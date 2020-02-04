ФНС оказалась лидером по блокировкам сайтов

И статья с картинками у вас отсюда слово в слово: https://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/bukhgalt...
Задолбали уже со своими нововведениями. Бухгалтеров вообще за людей не считают. Вопрос: как идти ...
Законодательно установленная обязанность работодателя индексировать зарплаты и капитализм как-то ...
Начисление дивидендов в 1С Бух 3.0 давно автоматизировано, зачем пишете ерунду? И тем более начис...
А вот и ватные боты подъехали. Вас на этот сайт по разнарядке что ль направляют? Больно часто мен...
да прям фанаты сталингулага собрались одни.. как тут в России еще выживаете?? тут же так все плох...
Я ИП, у меня есть рабочий комп, я смогу ежедневно отправлять им логи с файервола? ))...
Надо смотреть кросс-курс банка, через который переводите. USD/EUR или EUR/CHF (например)...что та...
Это до первой проверки ФСС, когда они смогут пробивать доходы по каждому сотруднику нажатием одно...
там потом этот пункт колдоговора приостановили. Работодателя заставили принять отдельный норматив...
только с семинара пришла нам сказали что индексация только если прямо прописано в коллективном тр...
Новую? Форму имею в виду.
"...если при оформлении выбрать валюту получения отличную от валюты отправки". То есть в этом слу...
Пишут, что, если в течение 2020 г. по сотруднику не произойдет ни одно из событий, в связи с кото...
мне нравится идея платить капитал ребенку
Раньше не было ПФР вообще-то.
Забавляет, да. Меня выгнали из Тинькофф, Альфы, Совкомбанка, Уралсиба, Весты, Возрождения. И...
Они меняют Конституцию быстрее, чем я выкладываю новые релизы СЗВ-ТД для 1С....
Не в этом дело. Просто - глупость. Хотя, с точки зрения квантовой теории, глупости не существует....
Вы это терпите, с Вас и стригут. Зато есть Титов, главный защитник бизнеса, (олигарх...
Я в такой ситуации из за 7тр. закрыл ИП. Зачем нервотрепка с козлами. ...
"Я занимаюсь оптовой торговлей продуктами питания и бух услугами." - ))))))))) и почем...
Судебная практика показывает - возят. Для них наверное 100 тыс долларов как для вас - 100 тыс руб...
Какое-такое МФЦ? Я в прошлом году спрашивал про ИП, хотел коды добавить, так, там вытаращили глаз...
А остальным членам трудового коллектива рассказали об этом? Они-то чего в суд не бегут - прецеден...
Инкубатор надо построить для размножения. а не пособия раздавать...Опошли все ценности семью ......
Банкирам и коллекторам стало ссыкотно отвечать за свои нарушения?...
Целых два ролика! Обалдеть....
Мне понятно что год грядущий год металлической мышки ура'уважение мир разный ...
Вот поэтому - "лучшие друзья девушек это антидепрессанты (зачеркнуто) бриллианты"....
Опять на Бабловеда напали)) Это моя Жена не работает, а не его))...
И какую запись внести в бумажную трудовую книжку при выдаче на руки работнику в связи с переходом...
А больше 10-и декларировать. Так было. А теперь - если больше 100, то доказывать происхождение.Ин...