ФНС оказалась лидером по блокировкам сайтов

Репрессии в рунете стали менее массовыми, но более жесткими и точечными. К такому выводу пришли эксперты правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода», подготовившие очередной ежегодный доклад об ограничении свободы интернета в России. С документом ознакомились «Ведомости».

Авторы исследования зафиксировали в прошлом году 438 981 случай вмешательства в свободу интернета — на треть меньше, чем в позапрошлом. Абсолютное большинство из них, как и и прежде, связаны с блокировками интернет-сайтов и сервисов, а также с запретом информации по различным основаниям. Причем если количество случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам резко сократилось (с 488 609 случаев до 161 490, авторы исследования объясняют это прежде всего снижением активности преследования властями мессенджера Telegram), то число запретов информации государственными органами неуклонно растет. С 2016 г. число таких запретов выросло более чем в 10 раз, с 24 000 до 272 875, при этом «попутной» блокировке подвергается более 4,74 млн интернет-ресурсов, говорится в докладе.