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ФНС оказалась лидером по блокировкам сайтов

Репрессии в рунете стали менее массовыми, но более жесткими и точечными. К такому выводу пришли эксперты правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода», подготовившие очередной ежегодный доклад об ограничении свободы интернета в России. С документом ознакомились «Ведомости».

Авторы исследования зафиксировали в прошлом году 438 981 случай вмешательства в свободу интернета — на треть меньше, чем в позапрошлом. Абсолютное большинство из них, как и и прежде, связаны с блокировками интернет-сайтов и сервисов, а также с запретом информации по различным основаниям. Причем если количество случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам резко сократилось (с 488 609 случаев до 161 490, авторы исследования объясняют это прежде всего снижением активности преследования властями мессенджера Telegram), то число запретов информации государственными органами неуклонно растет. С 2016 г. число таких запретов выросло более чем в 10 раз, с 24 000 до 272 875, при этом «попутной» блокировке подвергается более 4,74 млн интернет-ресурсов, говорится в докладе.

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Абсолютным лидером по количеству наложенных запретов оказалась Федеральная налоговая служба (ФНС), которая отвечает за блокировку онлайн-казино, — на ее долю приходится 34,8% всех блокировок. На втором месте Генпрокуратура (32,4%), на третьем — суды (16%).

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян говорит, что такая активность ФНС объясняется несколькими причинами. Во-первых, механизмом внесудебной блокировки активно пользуются правообладатели в борьбе с пиратскими сайтами: они обнаружили, что жалоба в ФНС на рекламу нелегальных казино гораздо эффективнее, чем долгий процесс по защите авторских прав в Мосгорсуде. Во-вторых, пиратские сайты наиболее хорошо подготовлены к борьбе с блокировками — у них сотни зеркал, которые также следует находить и блокировать, объясняет эксперт.

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Получила дальнейшее распространение практика использования закона о блокировках в бизнес-конфликтах, отмечают авторы исследования. Например, в апреле 2019 г. Роскомнадзор начал массовую кампанию блокировок, потребовав удалить около 1000 публикаций, посвященных отношениям президента государственного банка ВТБ Андрея Костина и сотрудницы телекомпании ВГТРК Наили Аскер-заде.

«Мы констатируем, что общий курс на установление тотального государственного контроля над информацией, пользователями и сетями связи остается неизменным», — заключают авторы доклада. Они напоминают, что уже вступили в силу законы об «изоляции рунета», «фейковых новостях» и «неуважении к власти». В очередной раз от официальных лиц прозвучали угрозы заблокировать VPN-сервисы, Twitter и Facebook, а также «окончательно» решить вопрос с Telegram. Главная интрига заключается в том, насколько удастся реализовать задуманное. «Ощущение такое, что мы попали в своего рода затишье перед бурей и все ждут: грянет или нет», — резюмирует Гайнутдинов.

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