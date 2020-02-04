За бездействие особых экономических зон заплатят региональные бюджеты

Минэкономразвития с этого года планирует начать штрафовать регионы за неэффективную работу на их территории особых экономических зон (ОЭЗ).

Поправки в закон об ОЭЗ, инициированные Минэкономразвития, направлены на усовершенствование функционирования зон. С документом ознакомились «Известия».

Одно из основных изменений касается ужесточения ответственности региональных властей вплоть до штрафов за низкие показатели эффективности ОЭЗ. Результативность экономических зон планируется оценивать каждые три года по рентабельности вложенных в их создание денег и вкладу в национальные цели развития. Сумму наказания определит правительство, говорится в законопроекте.

В МЭР «Известиям» сообщили, что решение о применении финансовой ответственности было принято для стимулирования регионов к выполнению своих полномочий по управлению ОЭЗ. Однако, учитывая, что наказание может повлиять на финансовую стабильность местных бюджетов, материальное наказание было внедрено в пилотном режиме в рамках постановления правительства.

Впрочем, с 2016 года — момента принятия постановления — ни один субъект так и не был оштрафован, хотя основания были. В МЭР сообщили, что по результатам проверок, проведенных в прошлом году, большинство ОЭЗ признаны «эффективно или достаточно эффективно функционирующими». Однако есть зоны с низкими показателями, за которые на регионы, даже высокодотационные, следовало бы наложить штраф. Одна из таких ОЭЗ в Бурятии. Но было решено отложить взыскание на 2020 год, пояснили в МЭР.

Так как все полномочия по управлению зонами развития находятся у местных властей, то и финансовая ответственность полностью ляжет на них, подчеркнули в министерстве. Штраф будет погашаться за счет казны субъекта в виде возврата денег в федеральный бюджет. Его размер зависит от израсходованных на создание ОЭЗ средств и полученных резидентами налоговых и таможенных льгот.

Механизм ОЭЗ ранее раскритиковала Счетная палата, подчеркнув, что они так и не стали драйверами роста российской экономики.

С 2005 года в России создано 38 зон (сейчас осталось 30) в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Северном Кавказе (кластер «Курорты Северного Кавказа»), а также в Московской, Калужской, Псковской, Самарской, Свердловской, Астраханской, Тверской, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Томской, Иркутской областях, в Алтайском крае и Бурятии. Зоны развития учреждаются на 49 лет. Их деятельность разделена на четыре типа: промышленно-производственный, технико-внедренческий, туристско-рекреационный и портовый. Всего за пятнадцать лет ОЭЗ привлечено 400 млрд рублей при заявленных 890 млрд и создано 34 тыс. рабочих мест.