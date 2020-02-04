Оплачивать проезд в автобусе будем через систему быстрых платежей

В системе быстрых платежей появится новая функция — оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду.

Вопрос введения такого сервиса сейчас обсуждается участниками рынка, пишут «Известия».

Сегодня молодые россияне часто не носят с собой ни банковских, ни транспортных карт, поэтому дополнительная возможность оплаты проезда с помощью смартфона будет востребованной, считают эксперты.

Предполагается, что для оплаты проезда через СБП QR-код с реквизитами платежа (получатель, стоимость) будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован транспорт. Пассажиру нужно будет открыть камеру и отсканировать код, а затем согласиться с оплатой в мобильном банке.

Причем QR-код может быть статический — всегда один и тот же, распечатанный на бумаге и вывешенный на видном месте — будет содержать реквизиты для оплаты проезда (данные о тарифе и маршруте).

Для транспортных предприятий оплата через СБП может означать снижение затрат за счет замены терминалов в транспорте на статические QR-коды, отмечают эксперты.