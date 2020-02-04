Путин о поправках к Конституции, которые продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил Владимир Путин. Сегодня у президента встреча в Череповце с представителями общественности, они в частности, обсуждают подготовку кадров для экономики и социальной сферы страны.

«За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать», — признался Владимир Владимирович.

По его словам, вопросы в здравоохранении или образовании зачастую возникают потому, что муниципалитеты, по сути, не связаны напрямую с государством.

«Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу», — отметил Путин.

Изменения в Конституцию: обзор от Госдумы