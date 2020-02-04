Предложили запретить курение в квартирах

В конце прошлого года прошла новость про запрет курения на балконе, вызвавшая большой общественный резонанс.

В основном люди были возмущены.

Между тем некоторые приверженцы здорового образа жизни считают, что властям следует пойти дальше и запретить курение в многоквартирных домах.

С такой инициативой выступил гражданин, разместивший свое предложение на сайте РОИ.

Во-первых, утверждает автор петиции, курение в квартире - это риск пожара.

Во-вторых, страдает здоровье граждан, проживающих в соседних квартирах. Им приходится быть пассивными курильщиками, хотя люди не желают наносить вред своему здоровью.

Инициатива набирает голоса как за, так и против. Причем на данный момент число ее сторонников больше, чем противников.