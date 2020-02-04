Из-за налоговиков не может развиваться экономика

Налоговая политика, проводимая в стране, делает невозможным развитие бизнеса, хотя государство активно её поддерживает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, когда комментировал новость о том, что рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,3%.

«А с другой стороны, мы наблюдаем всё усиливающееся налоговое давление. Оно усиливается как через повышение налоговых ставок и введение штрафов, так и через ужесточение администрирования, — сказал Делягин. — В результате развитие становится невозможным. И существование бизнеса в ряде случаев становится невозможным. И эта политика поддерживается государством. Глава налоговой службы получил существенное повышение, так что все налоговики увидели, что это именно то, что от них требуется».

Как отметил Делягин, в ряде регионов люди жалуются на просто «абсолютно произвольные» претензии налоговой службы.

ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей. Такие цифры вчера озвучил Росстат.