Когда продажа лекарств не попадает под ЕНВД

Верховный Суд РФ признал, что предприниматель неправомерно применял ЕНВД при оптовой реализации лекарственных средств через аптеку бюджетным и коммерческим организациям. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Индивидуальный предприниматель являлся плательщиком УСН по виду деятельности «оптовая торговля медицинскими товарами, связанная с реализацией товаров по государственным контрактам». Параллельно он продавал фармацевтические товары в розницу через аптеку, применяя ЕНВД. При этом ИП заключал договоры розничной купли-продажи с бюджетными и коммерческими организациями и предпринимателями. Фактически указанные договоры заключались в случаях острой нужды последних в лекарствах из-за не состоявшихся торгов либо для лечения конкретных пациентов по решению врачебной комиссии. В ходе выездной проверки инспекция установила, что в проверяемый период предприниматель неправомерно применял ЕНВД при розничной торговле. Условия контрактов, цель использования товаров и безналичные расчеты за них свидетельствуют о наличии между предпринимателем и покупателями фактических отношений по договорам поставки. Поскольку доход от реализации по спорным договорам не связан с розничной торговлей, инспекция доначислила ИП единый налог по УСН, пени и штраф.

Не согласившись с этим решением, предприниматель обратился в суд. ИП посчитал, что его деятельность подпадает под действие ЕНВД, так как он заключал договоры розничной купли-продажи, а не поставки.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю в удовлетворении заявленных требований. Они указали, что продажа товаров по спорным договорам не является розничной торговлей. Товары приобретались бюджетными учреждениями для обеспечения их уставной деятельности, то есть не для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Предприниматель фактически занимался поставкой товаров, а не розничной куплей-продажей. Исходя из положений статей 346.26-346.29 НК РФ суды квалифицировали деятельность ИП как оптовую торговлю, в отношении которой ЕНВД не может применяться. Поэтому налоговый орган правомерно доначислил ИП единый налог по УСН за спорный период, пени и штраф.

Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.