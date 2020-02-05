Капитализация Тинькофф превысила $5 млрд

Стоимость TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), основанной российским бизнесменом Олегом Тиньковым, превысила $5 млрд. Данные Лондонской биржи приводит Bloomberg.
Это новый рекорд для компании. Отметку в $4 млрд TCS Group побила в январе 2018 года.
«Отдельное спасибо Оливеру Хьюзу. Когда в 2015 году мы стоили $300 млн, он единственный в команде, кто верил, что мы будем стоить 5 и потом 10 млрд долларов. Оливер, ты монстр», – написал Олег Тиньков в своем Instagram-аккаунте.
Тиньков также поблагодарил клиентов банка и всех, кто покупает на Тинькоффинвестиции.
TCS Group зарегистрирована на Кипре и является основным акционером «Тинькофф банка». Основной акционер холдинга – Олег Тиньков, недавно прикупивший самолет.
По данным компании на июль 2019 года, Тинькову принадлежат 40,4% , менеджменту – 6,5%. 53,1% находятся в свободном обращении на бирже. В июле 2019 года бизнесмен увеличил долю в своей банковской группе, потратив около $10 млн на 0,3% от её уставного капитала.