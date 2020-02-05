Растет число банкоматов, в которые не надо вставлять карту

Крупнейшие банки до конца этого года переоборудуют свою сеть банкоматов для обслуживания клиентов без пластиковых карт. Об этом пишут «Известия». Работать с банкоматом можно будет после касания телефоном с NFC-датчиком, к которому подвязан счет в банке или картой. Это решит проблему «захвата» карт, а также снизит мошенничество. Кроме того, бесконтактность сокращает время обслуживания одного клиента в среднем с 45 до 10 секунд.

В частности, в банке «Открытие» заявили, что доля бесконтактных устройств самообслуживания уже достигла 85%, полностью переоборудовать сеть собираются до конца года. В ближайшее время также планируется апгрейд всех банкоматов МКБ на бесконтакт.

В других банках из топ-10 «Известиям» сообщили, что в 2020-м планируется в несколько раз увеличить долю устройств самообслуживания с NFC: в ВТБ — примерно с 6 до 25%, в Альфа-банке — с 56 до 85%, в Росбанке — с 25 до 54%. Банкоматный парк Промсвязьбанка располагает 44% таких АТМ, их количество будет планомерно увеличиваться, поделились планами в финорганизации. В Сбербанке бесконтактные АТМ составляют уже около 95% парка, а в Тинькофф Банке — все 100%.

Напомним, что по последним данным ЦБ, безналичные платежи в розничной торговле в III квартале 2019-го превысили 61%. При этом Россия – мировой лидер по количеству проведенных платежей с использованием телефонов или касанием картой с 2010 по 2018 год.