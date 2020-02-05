С акционера «Юлмарта» сняли подозрения в мошенничестве

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу не нашли доказательств мошенничества акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.

Как рассказал РБК Петербург адвокат бизнесмена Константин Добрынин, следствие согласилось с тем, что в действиях Костыгина отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«В СК расценили действия предпринимателя как возможно содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения), что так же абсурдно», — добавил он. Поскольку это преступление относится к компетенции следственных органов МВД, уголовное дело было направлено в полицию для дальнейшего расследования. Как стало известно адвокату, дело принято к производству главным следственным управлением Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По делу о мошенничестве Дмитрий Костыгин был задержан в 2017 году. По версии следствия, весной 2016 года бизнесмен получил в кредит от Сбербанка 1 млрд руб., однако исполнять условия договора не намеревался и предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт». До конца 2018 года Костыгин находился под домашним арестом.

Уголовное дело против Костыгина было возбуждено на фоне конфликта бизнесмена с другим акционером «Юлмарта» — Михаилом Васинкевичем. После нескольких лет судебных разбирательств в мае прошлого года акционеры сообщили о взаимном намерении урегулировать акционерный спор.