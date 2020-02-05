Кадастровая палата запустила сайт по недвижимости

Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru для получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом.

Новый веб-сайт — собственная разработка специалистов Кадастровой палаты. Они постарались сделать его максимально удобным и полезным, пишет «Российская газета».

Теперь пользователи в режиме «единого окна» могут получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом.

По словам главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, сегодня Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. На новом сайте представлены главные направления — сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и удостоверяющий центр. Кроме того, на сайте появился «Сервис жизненных ситуаций», который позволяет сформировать точный список документов под личный запрос пользователя — например, если нужно оформить ипотеку, аренду, исправить реестровую ошибку. Помимо формирования пакета документов, сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.

Для профессиональных участников рынка недвижимости также создана обучающая онлайн-платформа — Корпоративный университет Кадастровой палаты. Здесь можно записаться на курсы повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах.