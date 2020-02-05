Вот такая борьба с подменой банковских номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.

Теле2, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» разработали специальные антифрод-платформы, пишет РБК. Банки уже тестируют системы.

Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из «тюремных call-центров».

Как это работает? Чтобы определять мошеннические звонки с подмененных номеров, Tele2 синхронизирует данные о звонке с CRM-системой банка. Во время звонка отправляется запрос к системе банка с вопросом, действительно ли сейчас совершается вызов с этого банковского номера. Если система не подтверждает вызов, антифрод-платформа маркирует звонок как потенциально рискованный и отправляет соответствующее уведомление в банк.

Кроме того, во время звонков из «тюремных call-центров» платформа «T2 РТК Холдинга» сопоставляет информацию о местоположении звонящего с данными о расположении тюрем. Если данные совпадают, платформа также помечает звонок как рискованный и связывается с банком.

Сами телефонные вызовы платформа не блокирует. «Каждое потенциально мошенническое событие имеет свой код, антифрод-платформа обменивается с банком этими кодами, но окончательное решение о блокировке подозрительных транзакций принимает банк.



«МегаФон» информирует банки о звонках с номеров из черного списка.

«Если номер есть в нашем черном списке, мы информируем об этом банк прямо в момент звонка, чтобы к операциям клиента в это время сотрудники отнеслись с особым вниманием», — объясняет Сергей Хренов из «МегаФона».