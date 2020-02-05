Налоговая шлет устаревшие требования, чтобы вы заплатили дважды?

От сбоев в программе налоговой устали все — и бухгалтеры, и налоговики. Но покой им только снится. Об очередных «чудесах» рассказали сегодня в Красном уголке бухгалтера.

«Прислали требования об уплате недоимки по нескольким предпринимателям, суть в том, что требование датировано 10 января с указанием конкретной даты для добровольного исполнения до 29 января, но пришло то по каналам ТКС 5 февраля!!!! Думаю, что и инкассовые наверняка уже при таком раскладе в банк направлены, а у некоторых из этих предпринимателей, данные суммы уже оплачены»

Автор темы не одинок:

«Такая же ситуация перед новым годом. Все было оплачено. Поехала в ИФНС. Сказали, что ошиблись. Счет разблокироваровали на следующий день. Но инкассо сняли моментально»

«О, и у нас так! От 10 января прилетело, хотя, все оплачено, вчера в налоговую приехали, говорят, к вам вопросов нет, все деньги дошли»

Бухгалтеры уже сомневаются, что это сбой. Подозревают заговор с целью наполнить бюджет:

«Такая же ерунда, всем прислали. Опять сбой или намеренно собирают повторно»

О проблеме писали и на форуме «Клерка». Там же обсуждали и порочную практику передачи приставам на взыскание тех сумм, которые в принципе не могли быть оплачены, потому что требование пришло поздно.