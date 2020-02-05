Как оплатить налоги и штрафы за организацию, у которой ноль на счете? Советы бухгалтеров

Как заплатить штраф за организацию, у которой нет денег на счете? Советы по этому поводу дали в Красном уголке бухгалтера.

Ситуация достаточно распространенная, если организация не ведет деятельности. Поэтому советчиков оказалось много:

«Со счета другого юрлица, в некоторых банках есть такая функция» «Оплачивала как физ лицо через СБ онлайн за юр лицо штраф. Не являюсь ни директором, ни учредителем. Очень просто настроена функция платежа. Письмо писать не понадобилось. Платёж встал как надо» «Лично ходила в банк в подобной ситуации и платила. Все легло норм» «Зам.начальника 31 ИФНС Москвы мне лично говорила, что платежи через Сбербанк Онлайн за юр.лицо ложатся у них корректно сразу на лицевой счет. До этого гена 3 раза платили пеню через другие банки и каждый раз пеня ложилась ему как физику по НДФЛ, несмотря на назначение платежа» «Я плачу со своего личного счета, суммы сразу попадают куда нужно безо всяких писем. Оплаты через Сбер разыскивала месяцами»

Как видите, выход из ситуации есть. И, судя по мнениям, удобнее в данном случае Сбербанк.