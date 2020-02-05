ВТБ, наконец, дошел до Чечни...

Боимся предположить, из каких соображений ВТБ избегал появляться в Чечне. Но времена меняются и, наконец, робкой поступью завязались отношения.

Коммерческий банк с госучастивем ВТБ открыл первое отделение по обслуживанию клиентов в столице Чеченской Республики городе Грозный. Новый офис «Грозный» обслуживает физических и юридических лиц, а также состоятельных клиентов сегмента «Привилегия» и предоставляет полный спектр банковских предложений.

Помимо открытия счетов, вкладов, выдачи дебетовых и кредитных карт посетителям доступны услуги кредитования наличными и ипотеки. Кроме того, клиенты ВТБ смогут воспользоваться дополнительными сервисами в рамках инвестиционных услуг и премиальных программ.

Кадыров и Костин открыли отделение вместе.

«Сегодня мы открыли первый офис в Чеченской Республике, где предоставим жителям региона широкий набор финансовых услуг и качественный сервис. Мы уделяем особое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания, чтобы клиенты сами выбирали максимально удобный формат взаимодействия с банком», — прокомментировал глава ВТБ Андрей Костин.

В Грозном нет широкой линейки банков: Сбербанк, Тинькофф, Россельхозбанк, Почтабанк и еще только четыре. Возможно, после ВТБ потянутся и другие.