В Москве подорожает парковка, тарифы введут на новых улицах

Парковка на 80 улицах столицы станет платной. На большинстве платных улиц – подорожает. Приказ правительства Москвы от 17.01.2020 г. № 61-02-10/20.

На треть увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф «повышенный круглосуточный» (380 руб. за час парковки с 8.00 до 21.00, ночью — 200 руб.). Сейчас такой тариф действует на 237 улицах, а с 17 февраля будет на 330.

Плату за парковку введут на улицах в районах Беговой, Внуково, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Везде места будут стоить 40 рублей за час.

«Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы», – комментирует «Московский паркинг».

Всего в городе будет 1350 платных улиц – это более трети всех дорог в старых границах Москвы. Количество улиц, на которых будет действовать самый дорогой тариф за 200-380 рублей в час, с 17 февраля увеличится на треть – до 330. К примеру, подорожают для стоянки улицы в районе Якиманка (сейчас тариф 150 руб./час), Арбат.