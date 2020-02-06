Молочники бегут из России из-за маркировки?

Завод «Карат» пригрозил переносом части производства в Белоруссию из-за введения маркировки. Об этом сообщил РБК. Правда, потом гендиректор предприятия уточнил, что его слова истолковали неверно.

На совещании у замминистра Оксаны Лут обсуждался эксперимент по маркировке молочных продуктов, срок завершения которого Минпромторг ранее предложил перенести с 29 февраля на 31 мая 2020 года. Среди участников совещания были чиновники Минсельхоза, Минпромторга, сотрудники оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), а также представители бизнеса и отраслевой ассоциации Союзмолоко.

Эксперимент по маркировке кодами Data Matrix отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира, йогурта, сыров, сливочного масла и т.д.) идет в России с 15 июля 2019 года. Он проводится накануне введения обязательной маркировки молочных продуктов, старт которой запланирован на 1 июня 2020 года.

Изначально маркировка была интересна производителям молока как альтернатива обязательным электронным ветеринарным сертификатам, которые они должны оформлять для своих товаров в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий». Но сейчас, когда система «Меркурий» уже стала обязательной для производителей молочной продукции, они возражают против введения двух систем. Прошлой осенью от участия в эксперименте отказался один из крупнейших переработчиков молока — российская «дочка» французской Danone.

На совещании в Минсельхозе гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев, как следует из протокола, предупредил, что установить оборудование для нанесения маркировки получится не на всем производстве. Из 16 линий завода 14 необходимо дополнительно укомплектовывать под маркировку, а на двух линиях разместить дополнительное оборудование в производственном цехе не получится вовсе. В случае введения обязательной маркировки «Карат», как указано в документе, «рассматривает вопрос о переносе производства в Республику Беларусь».

Речь идет о переносе только линий по производству творожных сыров Violette, уточнил в беседе с РБК Гребнев. По его словам, модернизация действующего производства невозможна, потому что там нет места для дополнительного оборудования. «Нам придется приостановить производство здесь и передать его нашему партнеру в Белоруссии», — уточняет гендиректор «Карата».

Гребнев уверен в нецелесообразности введения маркировки: доля контрафакта на молочном рынке, по его словам, составляет значительно меньше 1%. В то же время внедрение системы маркировки на производстве потребует дополнительных инвестиций — по оценкам «Карата», это €120 тыс. на одну линию.

Представитель ЦРПТ, комментируя заявления «Карата», отметил, что для молочной продукции предусмотрены три способа маркировки. Первый — печать кодов в типографии, где компания заказывает упаковку, в этом случае упаковка поступает на производство сразу промаркированной. Второй способ — наклеивание этикеток на готовую продукцию, а третий — печать кодов на производственной линии на фабрике.

70% производителей воспользуются услугами типографий, 30% выберут способ с наклеиванием этикеток, считают в ЦРПТ. Ни один из этих способов не требует переоснащения производственных линий, настаивает представитель оператора маркировки. По его словам, по сравнению с переоснащением линий предложенные способы «дешевле с точки зрения инвестиций и проще с операционной точки зрения».

Про неготовность отрасли к введению маркировки на совещании в Минсельхозе заявили и другие производители молочных продуктов. По оценке гендиректора петербургского молочного завода «Пискаревский» Георгия Житмарева, стоимость продукции вырастет на 10% только из-за увеличения в 2,5 раза расходов, связанных с изменением схемы логистики маркированных товаров.

От имени фермеров выступал известный сырова Олег Сирота. Он предложил не вводить требования маркировать продукты, которые продаются на ярмарках, рынках и фирменных торговых точках фермерских хозяйств. Сирота предупредил, что для небольших фермеров это вопрос выживания:

«Нужно каждый литр молока учитывать, каждый кусок сыра вбивать в электронную систему, отправлять на конкретную точку. Это очень сложно. И мы живем в стране, где не везде сотовая связь ловит, электричество дают не каждый день. И в этих условиях придется внедрять маркировку. У нас уже были встречи с теми, кто внедряет систему маркировки, и они превращались все в митинги, потому что маленькие фермеры не знаю как работают, как внедряют».

Представители ЦРПТ упорно утверждают, что ни в одной из отраслей, где маркировка уже стала обязательной, это не привело ни к закрытию или переносу производства добросовестными компаниями, ни к изменению операционных внутренних процессов их работы. Правда, о повышении цен не говорят, как и о том, что молочная продукция слишком массовый продукт и пока под обязательную маркировку продукция такого уровня потребления не попадала.