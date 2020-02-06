Персональные данные клиентов МФО продают в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.

Продажу базы 2 февраля обнаружил РБК. Изучив её, агенство обнаружило там сведения о клиентах компаний «Быстроденьги», «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».

Клиеннты контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные номера телефонов, уже не обслуживающихся или сменивших владельца. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

В «Быстроденьгах», изучив часть «пробника» (100 записей) в сравнении с собственной базой, сообщили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам.

Источник, близкий к ЦБ, сказал РБК, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании. Грунтов считает, что база данных не может принадлежать МФО или банкам из-за ее непригодности для работы, так как там есть поля, которые содержат только номер телефона и почту. По его мнению, источником этих данных могут быть веб-мастера или лидогенераторы, которые собирают данные клиентов для дальнейшей перепродажи.