Налоговая может запрашивать документы не только по прямым контрагентам

Придется предоставить документы не только по прямым контрагентам, если они у вас есть. Иначе оштрафуют.

Допустим, у вас запросили документы в связи с проверкой компании, с которой вы напрямую не работали, она где-то в цепочке сделок. Довод, что это не ваш прямой контрагент, не сработает. В статьях 82, 93, 93.1 и 89 НК РФ нет такого ограничения, что документы можно запрашивать только у первого контрагента, а значит, налоговики могут направлять запросы контрагентам второго и последующих звеньев.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 ноября 2019 г. № Ф04-5279/19 по делу № А67-9023/2018 это подтверждает, там компанию оштрафовали и в судах она проиграла.