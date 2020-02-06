Апелляционную жалобу на решения налоговых органов надо будет подавать по установленной форме

ФНС утвердила форму, формат и порядок заполнения жалобы, в том числе апелляционной, подаваемой в вышестоящий налоговый орган. Приказ от 20.12.19 № ММВ-7-9/645@ зарегистрирован в Минюсте и опубликован. Этим же приказом утвержден порядок подачи жалобы и направления решения по её рассмотрения в электронной форме.

Апелляционная жалоба – обращение лица в (вышестоящий) налоговый орган с целью обжалования не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности или решения об отказе в привлечении к ответственности, вынесенного в соответствии со ст. 101 Налогового кодекса, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права.

Ранее применялись рекомендованные формы жалоб, они были опубликованы на сайте ФНС в разделе Досудебное урегулирование налоговых споров.