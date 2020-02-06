В какой программе можно формировать СЗВ-ТД

ПФР разместил на своем сайте обновленную версию программы ПУ-6, в которой теперь можно сформировать сведения по форме СЗВ-ТД.

СЗВ-ТД (добавление, редактирование, удаление, печать, выгрузка и импорт XML файлов) появилась 27 января в версии 1.1.14.1023.

29 января вышла еще более новая версия 1.1.15.1023, в которой были исправлены некоторые баги.

Так, в предыдущей версии в мероприятиях Формы СЗВ-ТД неправильно сохранялись данные в поле Статья в разделе «Основание увольнения».

Скачать последнюю версию программы ПУ-6 можно здесь.

Протестировать сформированный в ней файл можно с помощь другой бесплатной программы ПО ПД 2.0.68 (версия от 22.01.2020).