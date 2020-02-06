Обновлены форматы информационного обмена с операторами фискальных данных

Утверждены обновленные форматы информационного взаимодействия операторов фискальных данных и автоматизированной информационной системы ФНС по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭЦП.(приказом ФНС от 04.02.2020 № ЕД-7-20/69@)
Документ изменяет рекомендуемый формат информационного обмена пользователя ККТ с ФНС через оператора фискальных данных при:
- регистрации и перерегистрации ККТ;
- снятии с регистрационного учета;
- направлении сведений из отчета о регистрации ККТ и отчета об изменении параметров регистрации ККТ;
- направлении сведений отчета о закрытии фискального накопителя;
- подаче заявления пользователя о предоставлении фискальных документов;
- уведомлении о присвоении регистрационного номера контрольно-кассовой техники.
Новые форматы вступили в силу 4 февраля 2020 года. ФНС продолжает полностью поддерживать предыдущую версию форматов, что позволит участникам информационного обмена плавно перейти на новую версию форматов, утверждает пресс-служба налоговой службы.