Группа «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в европейский финтехпроект

TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), основанная Олегом Тиньковым, инвестирует до €25 млн в новую финтех-компанию, сообщает пресс-служба группы.

«TCS Group Holding PLC сегодня объявляет о планах инвестировать в новый венчурный проект, нацеленный на создание финтехкомпании, предоставляющей широкий спектр услуг для розничных клиентов в Европе (за исключением СНГ). Стартап предложит некредитные финансовые продукты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый проект должен быть запущен в 2020 году и TCS Group Holding станет его основным инвестором. Компания будет иметь контрольный пакет акций и по мере развития нового предприятия траншами инвестирует в него до €25 млн.

Основателями финтехпроекта являются топ-менеджеры Тинькофф-банка — старший вице-президент и директор по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев. Чтобы сосредоточиться на новом проекте, они оставят свои посты в банке, следует из сообщения.

Олег Тиньков на своей странице в Instagram написал, что компания собирается «покорять Европу» и высказал надежду на конкуренцию с Revolut Николая Сторонского.