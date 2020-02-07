Подписан закон с поправками в патентную систему налогообложения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расширение применения патентной системы налогообложения за счёт животноводства и растениеводства. Федеральный закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» опубликован в четверг вечером.

Согласно внесенным поправкам, регионам дадут полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в сфере животноводства и растениеводства, в том числе услуг, в единый патент с установлением потенциально возможного годового дохода. Это даст возможность фермерам покупать один патент, а не несколько.

Кроме того, изменены формировки некоторых видов деятельности, по которым применяется ПСН:

«услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» заменены на «услуги в области фотографии»;

«услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству» заменены на «услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых»;

«услуги поваров по изготовлению блюд на дому» замены на «услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий»;

«оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота» заменены на «оказание услуг по забою и транспортировке скота»;

«производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав» заменено на «растениеводство, услуги в области растениеводства».

Также уточнено, что ИП, заключившие договоры простого товарищества (договоры о совместной деятельности) или договоры доверительного управления имуществом, считаются утратившими право на ПСН.