Срок подачи деклараций в рамках амнистии капитала истекает 2 марта

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта, напоминает пресс-служба ФНС.

Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумаге лично или через уполномоченного представителя. Всю необходимую информацию по ее заполнению и подаче можно узнать в разделе официального сайта ФНС России.

Декларанты и лица, информация о которых содержится в специальной декларации, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности за правонарушения в отношении деяний, совершенных до 1 января 2019 года.

Однако после истории Валерия Израйлита, спецдекларацию которого ФСБ изъяла прямо из Центрального аппарата ФНС, вряд ли кто-то это опять поверит.

Гарантии в рамках третьего этапа амнистии предоставляются при условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах.