Кто выдает кассовый чек при реализации через агентов?

Неоднозначно. Если бы в предыдущем периоде только перевод написали, можно было бы так подумать. А...
Надо не прав лишать, а авто
Так они без прав спокойно потом ездят.
Никто никуда не выйдет. Есть вещи пострашнее дорогого сыра. Например, связанные с Детьми. "Новое ...
За превышение сделать 1500 руб., а алкашню лишать прав навсегда....
Подумалось: Зато, маркировщик можно установить отдельно, где-нибудь в Брестской области))) И поед...
Ааааа...А то у нас в сети "рыбная лавка" судак по 700р/кг.
У меня вопрос не к суду, а к заголовку
У нас Волга, речная была не дорого ))
Рыба жеж была (и есть) дороже мяса?!
Ну да, в России нет сельского хозяйства. Мы же с колен встаём, забыли? Зачем встающей коровы? А ч...
А это какое имеет отношение к дроблению бизнеса? И вообще, такое впечатление, что люди читать раз...
Из примера 1 как понимаю только последнее событие до 01.01.2020 г. надо описать.....
Да, было время, в начале 2000-х, когда детей у меня было уже двое, а денег очень мало. Я сказала ...
Нет, только последний перевод.
Сырный продукт стоит, как колбаса. Это не сыр вообще! Сыр где-то от 700р/кг в МСК начинается.В МО...
Вы серьезно? Я даже не комментирую состояние сельского хозяйства и молокпроизводства в России. П...
скажите, это надо сделать после приема заявления уже сейчас? или в 2021 году?...
Знаете, все что взяли с них, они возьмут с нас, как с покупателей. Так что зря вы злорадствуете. ...
может просто не нарушать, если денег нет???
Да ведь половина населения (если не больше) и КОНСТИТУЦИЮ не читали...
Здесь проблема в том, что нет дифференциации по степени опьянения.Например:1) до 0,5 промилле - ш...
верно, суд просто так на сторону рядового обывателя (или работника) не встанет, просто нашли "убе...
Не факт)) Вполне возможно, что возвращаются в качестве инвестиций в расширение сети. Мы свечку не...
Вчера попытался сдать СЗВ-ТД + СЗВ-стаж + СЗВ-М, так СЗВ-ТД не приняли. Я как дурак перебивал все...
Подскажите, пожалуйста, а на чьё имя должен писать заявление генеральный директор, являющийся так...
Мало с них взяли, могли бы и побольше. Зарегистрировались на Вирджинских островах, Кипре, т.е. вн...
релиз актуальный, где создать я вижу, выгрузить не могу, пишет - выгрузка не предусмотрена, а в с...
И получается, внутреннее совместительство будет выглядеть так: 10.01.2020 Прием замдиректора Совм...
А что за фраза "Совместитель:нет"? Давайте еще писать: Сокращенная неделя:нет; Льготный стаж:нет;...
Я правильно понимаю из первого примера, что если в январе мы уволили сотрудника, который у нас 20...
Так если я отправила по электронке, значит ЭЦП у нас зарегистрирована.Просто мне не нравится итог...
Так очередей нет-то потому, что львиное большинство сдает по каналам ткс....
А если все эти три компании не будут между собой вести никаких хозяйственных операций?Докажут зав...