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Кто выдает кассовый чек при реализации через агентов?

Кто выдает кассовый чек при реализации товаров (услуг) через агентов? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе "Часо задаваемые вопросы".

В случае действия агента от своего имени и за счет принципала, то агент применяет ККТ, зарегистрированную на него (агента).

В случае действия агента от имени и за счет принципала:

  • агент применяет ККТ, зарегистрированную за принципалом;
  • агент также вправе применять ККТ, зарегистрированную за ним (агентом), при условии указания в кассовом чеке реквизитов «признак агента», «данные поставщика», «ИНН поставщика».

 

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