Кто выдает кассовый чек при реализации через агентов?

Кто выдает кассовый чек при реализации товаров (услуг) через агентов? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе "Часо задаваемые вопросы".

В случае действия агента от своего имени и за счет принципала, то агент применяет ККТ, зарегистрированную на него (агента).

В случае действия агента от имени и за счет принципала: