Когда из-за директора или учредителя откажут в регистрации ООО

ФНС напоминает, что с 2016 года расширился перечень причин, по которым юридическому лицу может быть отказано в государственной регистрации. Речь идет о сведениях о руководителе и учредителях организации (подпункт «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Пример: В 2020 году физическое лицо подает на государственную регистрацию заявление о включении в ЕГРЮЛ сведений о нём в качестве учредителя и (или) руководителя.

При принятии решения регистрирующий орган обнаружил, что этот гражданин являлся учредителем организации (имел в нём 50% голосов) и (или) являлся руководителем организации, которая в 2018 году была исключена из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо с задолженностью перед бюджетом; либо в отношении него в ЕГРЮЛ менее трёх лет назад была внесена запись о недостоверности сведений; либо по нему имеется неисполненное решение суда о ликвидации.

В этом случае, регистрирующий орган имеет право отказать в регистрации сведений об этом гражданине.

Для исключения таких ситуаций, можно перед регистрацией обратиться в регистрирующий орган и запросить сведения о себе (информация платная) в каких юридических лицах является учредителем и (или) руководителем.