Самозанятость разрешат подросткам

Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет, считают в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом пишут «Известия».

Для этого потребуется изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима и статью 26 Гражданского кодекса, уточнили в АСИ. А условия самозанятости будут как у взрослых: трудиться на себя, зарабатывать не больше 2,4 млн рублей в год, платить налог 4% при работе с физлицами и 6% – с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП).

Конечно, для подросткой введут родительский контроль. АСИ предлагает, чтобы родители оформляли разрешение на совершение подростками предпринимательских сделок, в частности на сумму сделки. Другая идея — дать возможность судам объявлять несовершеннолетнего полностью дееспособным при отсутствии согласия органа опеки или попечительства. Также предложено не требовать от родителей согласия на обработку персональных данных подростка 14—18 лет, чтобы тот мог пользоваться цифровыми сервисами для предпринимателей, получать авторские права на результаты интеллектуальной деятельности.

Несовершеннолетние вправе регистрироваться в качестве ИП с разрешения родителей или суда. Но и не зарегистрированные в качестве ИП подростки могут регистрироваться как самозанятые в ряде случаев, добавили в ФНС. Речь о соблюдении тех же условий, что перечислены выше, плюс деятельность, которую выбирает подросток, не должна требовать обязательной регистрации в качестве ИП.

Юристы поясняют, что мобильное приложение «Мой налог» и сайт ФНС позволяют несовершеннолетнему зарегистрироваться самозанятым, получив ИНН. При этом согласие родителей или иной документ, подтверждающий полную дееспособность, предъявлять при регистрации не требуется, но их могут попросить при последующем контроле деятельности. Если согласия или одобрения со стороны законных представителей нет, то заключенная самозанятым несовершеннолетним сделка может быть признана судом недействительной со всеми вытекающими последствиями, предупреждают юристы.

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