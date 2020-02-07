К Дню Победы ветеранам выплатят по 75 000 рублей

Президент Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Документ опубликован сегодня на сайте Кремля.

Единовременные выплаты составят от 50 тысяч до 75 тысяч рублей.

По 75 000 выплатят:

инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 50 000 выплатят:

ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Выплата будет произведена в апреле – мае 2020 гражданам РОФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.