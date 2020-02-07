Табачные компании заплатили миллиарды рублей за махинации с акцизами

Табачная компания Philip Morris International (PMI) раскрыла размер претензий, которые ей предъявили российские налоговики.

Информация опубликована в пресс-релизах о результатах III и IV кварталов 2019 г., пишут «Ведомости». Речь идет о 24,3 млрд руб. (около $374 млн), включая штрафы и проценты, которые были доначислены ее российскому филиалу «Филип Моррис Ижора» за 2015–2017 финансовые годы.

Федеральная налоговая служба активно проверяла табачные компании с 2017 г. ФНС обратила внимание на резко возраставший в IV квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, сочли налоговики. Чтобы пресечь эту практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс.

С 2017 г. если табачные компании в IV квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного.