Лучше не доживать. Российские знаменитости шокированы размером своей пенсии

Бессменная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в беседе с журналистами озвучила размер своей пенсии — 16 тысяч рублей.

«Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги», — цитирует ее слова «Лента.ру».

71-летняя Дубовицкая отметила, до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается. Ведущая также рассказала историю об обедневшей школьной учительнице, которая вынуждена просить деньги на улице. Дубовицкая посоветовала не доживать до старости. «Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», — сыронизировала она.

Добавим, ранее размер своих пенсий озвучил известный юморист Петросян (20 тыс. рублей). Он сказал, что этих денег ему вполне хватает на все расходы. После этих слов он рассмеялся.

Телеведущая Елена Ханга рассказала, что ее пенсия 23 тыс. рублей

Другая телеведущая, Роза Сябитова, получает еще меньше. «У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства», — отметила она, добавив, что пенсии «всегда были маленькие». «Спасибо, что такую дали», — поблагодарила ведущая.