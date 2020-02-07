Новые кредиты Тинькофф для бизнеса: кому подойдут и для каких сделок

Тинькофф Бизнес предлагает новые кредиты для малого и среднего бизнеса. ИП и компании теперь могут оформить оборотную и инвестиционную кредитную линию под залог жилой недвижимости суммой до 15 млн рублей с процентной ставкой от 14% годовых.

Оборотная кредитная линия работает по аналогии с кредитной картой: деньги можно брать частями под актуальные задачи бизнеса, а использованную сумму погашать в срок до 6 месяцев. Когда вернете часть кредита, будет доступен первоначальный лимит. Оформить оборотную кредитную линию можно хоть на 10 лет.

Банк считает, что предложение будет выгодно для бизнеса, который сталкивается с сезонным ростом спроса и периодически нуждается в дополнительных деньгах для закупок. Понравится оптовикам и производственным компаниям, которые запланировали экспансию в регионы и ожидают увеличения новых контрактов и закупок.

Инвестиционная кредитная линия оформляется максимум на 5 лет на сумму до 15 млн рублей. По этой программе кредитные средства можно брать из банка и возвращать в полном или частичном объеме, но общий лимит при погашении использованных сумм возобновляться не будет. Инвестиционная кредитная линия подойдет компаниям при инвестировании в долгосрочные проекты развития бизнеса, например, в открытие новых торговых точек или закупку оборудования для изготовления новых продуктов. Этой кредитной линией также можно воспользоваться при выкупе доли бизнеса у партнеров.

Оборотная и инвестиционная кредитные линии в Тинькофф доступны как ИП, так и юрлицам под залог жилой недвижимости. При оформлении кредита недвижимость остается у владельца. Банк самостоятельно оплачивает пошлину и регистрирует залог в Росреестре.

Заявку на кредит можно подать онлайн, даже если у вас нет счета в Тинькофф.