Онлайн-магазины стали принимать товары от самозанятых

В сортировочных центрах интернет-магазина Ozon в Татарстане начали принимать товары от самозанятых. Они могут привезти товары собственного производства и продавать их на площадке. Это позволит самозанятым не тратить деньги на рекламу и создание своего интернет-магазина, а воспользоваться готовым маркетплейсом.

Кроме того, с Ozon самозанятые смогут продавать свои товары в другие города, регионы и даже страны. Вообще, самозанятые и так могут продавать свои товары на Ozon, но это сложно: нужно искать склады и лично договариваться о сотрудничестве. Это проще сделать в сортировочном центре, где налажен прием продукции. Если в Татарстане все пройдет хорошо, такие центры наверняка появятся в других регионах эксперимента.

Еще с самозанятыми планирует сотрудничать онлайн-ретейлер Wildberries. К 2021 году они ходят привлечь до 3000 партнеров-самозанятых: производителей одежды, обуви, аксессуаров и сувениров.

Кроме того, торговые площадки активно подбирают курьеров, которые зарегистрировались в приложении «Мой налог».