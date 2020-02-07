Бизнес-обмудсмен призывает пересмотреть размеры штрафов в проекте нового КоАП

Ряд статей в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) устанавливают несправедливые и несоразмерные нарушениям штрафы для бизнеса, их необходимо пересмотреть в ходе общественного обсуждения, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он обратил внимание, что предложенный Госдуме текст нового КоАП, помимо всего прочего, противоречит постановлению Конституционного Суда РФ, вынесенному еще в 2014 году. В нем КС признал не соответствующими конституции несколько положений КоАП: часть 1 статьи 7.3 (Пользование недрами без лицензии на пользование недрами), часть 1 статьи 9.1 (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), статьи 19.73 (Непредставление информации в Банк России) и другие.

«Все упомянутые статьи устанавливают минимальные размеры штрафов для юридических лиц. Все они не допускают назначения штрафа ниже низшего предела, и тем самым, согласно постановлению КС, не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия правонарушения, степень вины юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные существенные обстоятельства. И в результате не обеспечивают назначение справедливого и соразмерного административного наказания», — заявил Титов РИА Новости.

Бизнес-обмудсмен считает, что вновь устанавливаемые размеры санкций должны быть экономически обоснованы. Кроме того, должны быть выработаны предельно четкие критерии минимального и максимального размера штрафов по каждому правонарушению.