ЦБ снизил ключевую ставку до 6% и упомянул коронавирус

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 6% годовых, говорится на сайте регулятора.

Главным аргументом в пользу снижения ставки было замедление инфляции. Месячный рост цен в январе составил 0,4%, а с коррекцией на сезонность был практически нулевым, годовой замедлился до 2,4% с 3% в декабре.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

В краткосрочной перспективе риски замедления инфляции по-прежнему выше рисков ее ускорения, пишет ЦБ. В то же время рост цен на продовольствие может ускориться, указывает регулятор. Он также допускает, что может недооценивать последствия уже произошедших снижений ключевой ставки. Сохраняется и риск дальнейшего замедления мировой экономики, дополнительный фактор неопределенности для ближайших кварталов — ситуация с коронавирусом.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.