Минфин изменил шесть стандартов бухучета для госсектора

В январе приняли сотрудника на работу. В его трудовой с последнего места работы нет записи об уво...
Не будет проблемы. Потому что в 2-НДФЛ эта выплата не показывается...
Вот эти шесть примеров, что у Гаранта, были на сайте ПФР. Теперь там их нет. Там были ошибки )) П...
Тщетно пытаюсь понять, что означает "серия документа" в графе Номер документа (то есть, Приказа)?...
Нам Возрождение опять заблочили счета. По какой причине - сообщить не удосужились. Если учесть, ч...
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Вот взяли и опсмеяли разрешение отдать родственникам всю ЗП внезапно умершего. ..СВ я так понима...
тут они. И тоже готовы поддержать
должна быть отложена до момента прекращения состояния беременности. Больше вопросов с э...
А налоговая закроет организацию с ненулевым окончательным ЛБ?...
обсуждали такую ситуацию https://www.klerk.ru/buh/news/492634/нормативных актов нет по этому случ...
Не, не... я настаиваю на вероятностном характере (как кот шредингера), в отсутствии наблюдателя н...
Не способны все жить при коммунизме, разве что процентов 7 населения....
Абсурд эти медосмотры, для "галочки" проводятся. На момент медосмотра человек может быть здоров, ...
Например, можно так: «Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очног...
Когда презентовали систему Меркурий, говорили, что каждый человек сможет отследить, откуда в любо...
Начальство будет по курортам ездить.
Лучше бы вычет на лечение совершеннолетних детей сделали....
Объединяться бухгалтеры собрались? А где же владельцы бизнеса?...
Отсюда формула сингулярного НДФЛ: при НДФЛ попавшем в сингулярность, размер НДФЛ стремится к беск...
Речь, наверное про последнюю фотографию )
Наконец-то додумались. Полностью поддерживаю. Хоть на один кбк можно будет всё перечислять....
самое интересное, что там нет третьего ряда... Б-р-р-рр
Надо каждому человеку базовый безусловный доход выплачивать....
На сайте ПФР четко сказано: При представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистрированног...
Сначала запретили продавать товары на развес, заставили производить кучу мусора в виде упаковке, ...
Здравствуйте, прокомментируйте пожалуйста ситуацию по "Путинским выплатам на первого ребенк...
Что за чушь? Куда денется пальма из сыра из-за маркировки? Вам подобную фигню в телеке рассказали...
Ожидается, что законы природы в точках сингулярности будет описывать квантовая-гравитация. Поэтом...
Психика изменена у тех людей, которые относятся к другим людям так, как вы. Извините за прямоту....
Помогите. Режим "сутки через трое" с 10-ти до 10-ти. Работал 2, 6 и 26-го числа. С 10 по 23 число...
Как только сделают вычет на лечение животных, встану перед зданием налоговой и поклонюсь в пояс...