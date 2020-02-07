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Минфин изменил шесть стандартов бухучета для госсектора

Минфин на этой неделе опубликовал несколько приказов с поправками в ФСБУ для организаций государственного сектора (теперь их называют организации государственных финансов).

Изменены следующие ФСБУ:

  1. «Основные средства» (утв. приказом от 31 декабря 2016 г. № 257н);
  2. «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (утв.приказом от 28 февраля 2018 г. № 37н);
  3. «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв.приказом от 30 декабря 2017 г. № 274н);
  4. «Запасы» (утв.приказом от 7 декабря 2018 г. № 256н);
  5. «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (утв.приказом от 30 мая 2018 г. № 124н);
  6. «События после отчетной даты» (утв.приказом от 30 декабря 2017 г. № 275н).

Кроме того, приказом от 15.11.2019 № 184н утвержден новый стандарт для госсектора «Выплаты персоналу», его надо будет применять начиная с отчетности за 2021 год.

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