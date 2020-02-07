Минфин изменил шесть стандартов бухучета для госсектора

Минфин на этой неделе опубликовал несколько приказов с поправками в ФСБУ для организаций государственного сектора (теперь их называют организации государственных финансов).

Изменены следующие ФСБУ:

Кроме того, приказом от 15.11.2019 № 184н утвержден новый стандарт для госсектора «Выплаты персоналу», его надо будет применять начиная с отчетности за 2021 год.