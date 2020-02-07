Все работодатели должны индексировать зарплату сотрудников

На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратилась возмущенная работница с жалобой на своего работодателя.

Дело в том, что в фирме не индексируется зарплата. Работодатель утверждает, что индексация зависит от финансового состояния предприятия и у компании такой материальной возможности пока, увы, нет.

Но сотрудница утверждает, что у фирмы деньги есть, но сотрудники остаются без доплат.

Прав ли работодатель?

Нет, не прав, ответил Роструд. Любой работодатель обязан регулярно проводить индексацию заработной платы работникам в порядке, установленном коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом организации.

Напомним, на нашем сайте проходит опрос на тему повышения зарплаты. Приглашаем вас принять в нем участие.