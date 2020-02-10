В стране поставили солевой вопрос. Вы за? Против?

На минувшей неделе Минздрав разместил на федеральном портале законопроект о массовом внедрении йодированной соли.

Ее не только будут продавать в магазинах, но и в обязательном порядке использовать при изготовлении продуктов питания. Даже хлеб на полках магазинов будет с йодом, потому что для его выпечки будет использоваться йодированная соль.

Такое внедрение йода в массы по мнению Минздрава, позволит предотвратить отставание детей в психическом и физическом развитии, устранить инвалидизацию, связанную с йододефицитом, значительно снизить частоту различных заболеваний щитовидной железы, многих врожденных пороков развития, невынашивания беременности и детской смертности.

Между тем многие люди не оценили такую заботу о своем здоровье и отнеслись к этому проекту без особого восторга.

Мы решили провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.