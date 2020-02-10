Освобождение медицинских изделий от НДС зависит от вида регистрационного удостоверения

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 НК освобождение от НДС применяется в отношении медицинских изделий по перечню, утверждаемому Правительством, при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза , или до 31 декабря 2021 года регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с законодательством РФ .

Таким образом, с 1 января 2022 года освобождение от НДС применяется в случае представления в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

В связи с этим в целях применения освобождения от НДС при реализации медицинских изделий организации следует получить регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2020 № 03-07-07/5556.