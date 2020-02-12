Как формировать резерв по сомнительным долгам, если имеются взаимные задолженности

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 266 НК сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом.

Поскольку указанная кредиторская задолженность не конкретизируется в зависимости от того, в отношении каких операций она возникла, то для определения показателя кредиторской задолженности следует суммировать задолженности налогоплательщика перед соответствующим контрагентом по любым операциям.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.01.2020 № 03-03-06/2/3352.

При этом согласно пункту 3 статьи 266 НК налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам.

Сумма резерва определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

Таким образом, налогоплательщик вправе сформировать резерв по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности только в той ее части, которая превышает кредиторскую задолженность налогоплательщика перед тем же контрагентом, независимо от даты возникновения этой кредиторской задолженности.