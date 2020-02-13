Как учитывать расходы на НИОКР

Пунктом 4 статьи 262 НК определено, что расходы налогоплательщика на НИОКР, предусмотренные подпунктами 1 — 5 пункта 2 статьи 262 НК, признаются для целей налогообложения независимо от результата соответствующих НИОКР после завершения этих исследований или разработок (отдельных этапов работ) или подписания сторонами акта сдачи-приемки.

Налогоплательщик вправе включать расходы на НИОКР в состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), если иное не предусмотрено статьей 262 НК.

Об этом сообщается в письме Минфина от 24.01.2020 № 03-03-06/1/4108.