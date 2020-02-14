ИП на УСН тоже может учесть в расходах компенсацию за использование авто сотрудника

ИП на УСН выплачивает работнику компенсацию за использование для служебных поездок личного автомобиля.

Минфин в письме от 15.01.2020 № 03-11-11/1198 разъяснил, можно ли такие траты учесть в расходах по УСН.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 346.16 НК при УСН можно участь расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством.

Нормы расходов организаций на выплату компенсаций за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей работников установлены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92.

Указанные в постановлении нормы применяются для определения расходов на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов при применении УСН как организациями, так и ИП.

Таким образом, ИП вправе учесть в расходах при УСН сумму выплаченной работнику компенсации за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в пределах норм, установленных постановлением.

При этом в размерах указанной компенсации учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей, в том числе на их ремонт.